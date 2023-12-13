В Липецке от переохлаждения умерла женщина, гулявшая по городу в летней одежде

В реанимации больницы Липецка умерла женщина, поступившая с обморожением и переохлаждением. Известно, что она гуляла по городу в мороз в летней одежде. Об этом сообщает GOROD48.

По данным источника, 33-летняя жительница Краснодарского края 10 декабря была замечена на улице без куртки и иных теплых предметов гардероба. Почему она оказалась на холоде в полуголом виде, неясно. Но после такой прогулки ее доставили в областной ожоговый центр. Уже в больнице ей диагностировали обморожения рук и ног II-III степеней и переохлаждение.

Несмотря на все усилия медиков спасти жизнь пациентки, она все-таки скончалась. Информация об этом поступила 13 декабря. Причиной смерти названо переохлаждение.

За время нахождения женщины в больнице удалось отыскать ее знакомых, но и они не смогли объяснить, почему она была в летней одежде на морозе.

Ранее в Томской области две женщины раздели инвалида на улице и полили алкоголем. Издевательства были записаны на камеру несовершеннолетней дочерью одной из россиянок.