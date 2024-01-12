19:51, 12 января 2024
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В Липецке нашли мужчину, замерзшего насмерть в сугробе
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В сугробе у дома в Липецке нашли насмерть замерзшего мужчину. Предположительно, смерть имела ненасильственный характер.
Подробности приводит сайт GOROD48.
Мужчину нашли возле дома, расположенного по Осеннему проезду. На вид ему 60-65 лет. Полиция установила личность погибшего – это житель Липецка. Предстоит выяснить причину смерти: соответствующие выводы представят судебные медики.
Ранее сообщалось, что свердловчанка родила ребенка и закопала в сугроб. Малыш выжил благодаря дедушке, сейчас младенец в больнице. Мать не пускают к нему в палату и требуют доказать родство, сделать экспертизу ДНК.
Ребенок находится в отделении патологии новорожденных, и угрозы жизни нет. Его мать будут проверять на вменяемость.
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