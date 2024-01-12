В Липецке нашли мужчину, замерзшего насмерть в сугробе

В сугробе у дома в Липецке нашли насмерть замерзшего мужчину. Предположительно, смерть имела ненасильственный характер.

Подробности приводит сайт GOROD48.

Мужчину нашли возле дома, расположенного по Осеннему проезду. На вид ему 60-65 лет. Полиция установила личность погибшего – это житель Липецка. Предстоит выяснить причину смерти: соответствующие выводы представят судебные медики.

Ранее сообщалось, что свердловчанка родила ребенка и закопала в сугроб. Малыш выжил благодаря дедушке, сейчас младенец в больнице. Мать не пускают к нему в палату и требуют доказать родство, сделать экспертизу ДНК.

Ребенок находится в отделении патологии новорожденных, и угрозы жизни нет. Его мать будут проверять на вменяемость.