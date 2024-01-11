«Нужно доказать, что это ее ребенок»: закопавшую младенца в сугроб мать не пускают в больницу

Закопавшую младенца в сугроб свердловчанку нашли нужным не пускать к нему в палату. Врачи требуют от женщины доказать, что она – мать ребенка. Об этом сообщает E1.ru.

Свекор 27-летней женщины рассказал, что ее не пускают в больницу к малышу, которого она родила в бане и закопала в сугроб. Оказалось, что от жительницы требуют экспертизу ДНК.

«Сейчас нужно доказать, что это ее ребенок», – высказался мужчина.

По его словам, у матери взяли анализы, но результат будет известен только в конце января или в начале февраля. Без официального подтверждения женщину отказываются пускать к ребенку.

Дедушка младенца говорит, что проверяют не только родство жительницы с сыном, но и ее вменяемость. Близкие переживают, как бы ребенок не оказался в доме малютки. По словам специалистов, он выздоравливает.

В пресс-службе детской больницы Нижнего Тагила отметили, что маленький пациент переведен из отделения реанимации в отделении патологии новорожденных. На данный момент угрозы для его жизни нет.

Напомним, что свердловчанка родила ребенка 20 декабря, и в этот же день он чуть не умер. Благодаря дедушке, который был в этот день на даче, малыш выжил и попал к медикам. Выяснилось, что никто из близких не знал о беременности женщины. У нее есть еще двое детей и супруг. По ее словам, третьего малыша они не планировали.

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