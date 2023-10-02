В Липецке 31-летнего мужчину задержали за убийство четырехлетней падчерицы

В Липецке 31-летнего жителя подозревают в убийстве четырехлетней падчерицы. Стражи правопорядка уже задержали мужчину. Об этом сообщает kp.ru.

В пресс-службе регионального СКР передают, что вечером 1 октября между 31-летним гражданином и его женой произошла ссора, в результате которой скончалась дочь женщины. Малышке вызвали бригаду скорой помощи, но спасти ребенка не удалось. Приехав на место, врачи подтвердили смерть девочки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетней. Стало известно, что во время конфликта мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь липчанина могут заключить под стражу.

Сейчас специалисты выясняют все подробности произошедшего.

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