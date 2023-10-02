Третьеклассник пришел на день рождения друга и попал в реанимацию: его спасают врачи

В Ленинградской области двое школьников попали в больницу с ожогами. Ученика третьего класса госпитализировали со дня рождения друга, а на девочку попала жидкость для розжига, но госпитализация ей не понадобилась. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, все произошло с детьми из Лужского и Ломоносовского районов. Жизнь старшего сейчас спасают врачи. Девятилетний мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии, он находится в реанимации. О госпитализации стало известно 2 октября.

Отмечается, что пострадавший в воскресенье был на празднике по случаю дня рождения одноклассника. Ребята нашли канистру с бензином и подожгли, а после стали бросать в огонь кирпичи. Канистра взорвалась.

Еще один случай произошел с семилетней жительницей Санино. Девочка пострадала возле дома, когда на нее попала жидкость для розжига и воспламенилась. Несмотря на ожоги головы, груди и живота, госпитализация не потребовалась. Ребенок проходит лечение в домашних условиях.

Ранее мы писали о том, что житель Хабаровска в скором времени предстанет перед судом за убийство супруги с особой жестокостью — мужчина облил женщину бензином и поджег. Через несколько дней она скончалась от ожогов в больнице.