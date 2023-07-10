В лифте дома в Набережных Челнах обнаружено тело избитой голой женщины
В Набережных Челнах 8 июля в лифте дома было обнаружено тело голой женщины.
Об этом сообщает РЕН ТВ.
Рано утром жители дома стали жаловаться на застрявший лифт и вызвали специальные службы. Когда механик открыл лифт, он обнаружил тело место избитой 35-летней женщины без одежды.
Позже оказалось, что у погибшей сломаны челюсть и ребра, а также разорваны внутренние органы.
В настоящий момент 47-летний житель одной из квартир дома задержан по подозрению в убийстве.
Также удалось выяснить, что умершая женщина не жила в доме, где был найден ее труп.
Следственный комитет проводит необходимые проверки для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Ранее мы писали, что в Жуковском парке Московской области женщина обнаружила два трупа во время прогулки. Ими оказались 38-летняя жительница Алушты и 34-летний мужчина из Ахтубинска.