В лифте дома в Набережных Челнах обнаружено тело избитой голой женщины

В Набережных Челнах 8 июля в лифте дома было обнаружено тело голой женщины.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Рано утром жители дома стали жаловаться на застрявший лифт и вызвали специальные службы. Когда механик открыл лифт, он обнаружил тело место избитой 35-летней женщины без одежды.

Позже оказалось, что у погибшей сломаны челюсть и ребра, а также разорваны внутренние органы.

В настоящий момент 47-летний житель одной из квартир дома задержан по подозрению в убийстве.

Также удалось выяснить, что умершая женщина не жила в доме, где был найден ее труп.

Следственный комитет проводит необходимые проверки для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы писали, что в Жуковском парке Московской области женщина обнаружила два трупа во время прогулки. Ими оказались 38-летняя жительница Алушты и 34-летний мужчина из Ахтубинска.