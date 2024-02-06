В «Лэтуаль» закрасили радужные гривы единорогов на упаковках из-за связи с ЛГБТ*

В магазинах «Лэтуаль» закрашивают радужные гривы единорогов на упаковках косметики из-за связи с ЛГБТ*(«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

По данным источника, сотрудники получили распоряжение скрыть радугу на коробках продуктов бренда Unicorn Approve. Маленький единорог с цветной гривой является символом компании. На некоторых упаковках он изображен с розовой гривой, но есть и те, где он с радужной. Именно они и подвергаются изменениям – сказочных животных «перекрашивают» в черный.

Представитель одного из магазинов в Москве подтвердил, что подобное распоряжение действительно поступало от руководства. Это произошло, когда вышло постановление о признании ЛГБТ* экстремисткой организацией. Также он подчеркнул, что в 2024 году упаковки пока не претерпевали изменения, поэтому в магазинах все еще можно увидеть единорогов с радужной гривой.

Ранее в Нижнем Новгороде девушку арестовали на пять суток из-за радужных сережек. Ей вменили обвинения в демонстрации символа запрещенного движения ЛГБТ*.

*(«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)