В лесу Свердловской области нашли тело пропавшей два месяца назад женщины, матери двоих детей

Пропавшую два месяца назад жительницу Свердловской области нашли мертвой в лесу. Об этом сообщает НТВ.

26-летняя женщина, мать двоих детей, пропала в начале мая. Когда она перестала выходить на связь, родные забили тревогу и обратились в полицию. Начались поиски. На протяжении двух месяцев ее искали родственники, волонтеры и правоохранители.

Останки пропавшей недавно обнаружил лесник. Полиции он сообщил, что наткнулся на тело случайно. Сообщается, что на трупе были зафиксированы следы удушья на шее и следы укусов диких зверей.

После пропажи семья женщины обвинили в случившимся ее сожителя. По словам родных, мужчина выпивал и избивал ее. Полиция опросила подозреваемого и даже проверила его на полиграфе. Но позже его отпустили.

У пропавшей осталось двое детей, шестилетний сын и трехлетняя дочь. Сейчас они живут с бабушкой.

Ранее мы писали о том, как на границе Белоруссии и Латвии пограничники обнаружили тело мигранта из Республики Эритрея со следами избиения на теле.