На границе Белоруссии с Латвией обнаружено тело избитого беженца

Пограничники Белоруссии обнаружили тело избитого беженца на границе с Латвией. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета Республики.

Труп иностранца был найден вечером 27 июня в Верхнедвинском районе. Личность погибшего установлена, им оказался 29-летний гражданин Республики Эритрея.

У жертвы выявлены признаки избиения в виде тупой травмы живота, разрыва селезенки с повреждением кишечника, осложнившиеся обильным внутрибрюшным кровотечением. По версии белорусского СК, это может свидетельствовать о насильственном выдворении его из Латвии.

Также уточняется, что при себе у мужчины не было мобильного телефона, денег, личных вещей и документов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 147 УК Белоруссии — умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.

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