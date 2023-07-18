В Ленобласти задержали 62-летнего иностранца за попытку изнасилования 76-летней дачницы

В Ленобласти 62-летний мужчина из Казахстана хотел изнасиловать 76-летнюю дачницу. Злоумышленника уже задержали и возбудили против него уголовное дело. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 июля. Пенсионерка тогда находилась в доме, который она арендовала в деревне Подъелье Волховского района. Примерно в полночь к женщине вломился мужчина. Он ударил ее по лицу и попытался изнасиловать. Дачница смогла вырваться из рук преступника.

На следующий день стражи правопорядка задержали мужчину в соседнем доме. Оказалось, что он гражданин Казахстана, который прибыл в Россию 8 июля и встал на миграционный учет. Решение суда по поводу меры пресечения для иностранца пока неизвестно.

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