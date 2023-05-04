Отравивший 44 человека в электричках россиянин предстанет перед судом

После многолетнего разбирательства, кропотливого сбора улик и опроса свидетелей, Следственный комитет России, наконец, закрыл дело об отравлении 22 россиян в подмосковных электриках.

Оказалось, что отравителем выступал ранее несудимый житель Владивостока, который несколько лет «развлекался» тем, что систематически пичкал своих пожилых попутчиков нейролептиками.

Как сообщает издание URA.ru, с 2007-го по 2009 г. россиянин заводил диалог с незнакомыми пассажирами и, войдя к ним в доверие, отвлекал, чтобы подсыпать им в еду и напитки предварительно растолчённые нейролептики.

Всего мужчина, которому на момент задержания оказалось 36 лет, признал свою вину не по двадцати двум, а по сорока четырем преступлением. Именно столько людей оказались в итоге жертвами бандита.

Каждую потерпевшего после отравления мужчина цинично грабил. Судя по всему, теперь преступник сядет надолго.