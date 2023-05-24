«Шрамы на всю жизнь» : в Южно-Сахалинске обезьяна напала на девочку и «вцепилась» ей в лицо

На улице Южно-Сахалинска обезьяна напала на годовалую девочку. Об этом сообщает ASTV.RU.

По данным источника, трагедия произошла 23 мая. Тогда бабушка гуляла с ребенком по одной из улиц города и мимо них прошел мужчина с обезьяной на руках. Внезапно животное запрыгнуло в коляску и «вцепилось в лицо» девочки. После этого хозяин обезьяны схватил ее и убежал в неизвестном направлении, произнеся лишь: «Она не больна!». Пенсионерка попыталась догнать мужчину, однако ее попытка не увенчалась успехом.

Потерпевшей потребовалась медицинская помощь. В детской больнице девочке обработали раны, а затем отпустили ее на амбулаторное лечение.

«Обезьяна вцепилась дочке в лицо, коляска в крови. Мы всю ночь не спали. У бабушки давление поднялось, скорую вызывали. Доченьке раны обрабатываем, шрамы могут остаться на всю жизнь», — сообщили родители ребенка.

На данный момент правоохранительные органы разыскивают хозяина обезьяны.

Ранее мы писали о том, что 12-летний мальчик выпил духи и едва не умер. Подробности смотрите здесь.