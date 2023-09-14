Отец ударился в бега после того, как дети обвинили его в многолетнем сексуальном насилии

В Москве 45-летний мужчина ударился в бега после того, как двое детей обвинили его в сексуальном насилии. По словам сына и дочери, оно продолжалось целых пять лет. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, все началось с признания дочери, которой сейчас 19 лет. Она смогла рассказать обо всем только тогда, когда они с матерью и двумя братьями (22 года и 8 лет) переехали в другую квартиру. Это случилось в 2019 году. Женщина собиралась разводиться с мужем, так как отношения испортились и тот перестал зарабатывать. Она считала, что его поведение связано с обстановкой в семье, в которой вырос москвич. Она была неблагополучная, а два его брата умерли из-за проблем с запрещенными веществами.

Как рассказали дети, домогательства со стороны отца были с 2014 по 2019 годы. Он приставал к ним в то время, когда мать была на работе или гуляла с собакой. В какой-то момент женщина поняла, что с ними что-то происходит, но дети молчали. Девочка смогла рассказать о случившемся только через много лет. Она посещала психолога, а брат справлялся с этим сам.

Отмечается, что еще четыре года назад мать обращалась в полицию с заявлением, но следствие затянулось. Недавно старший сын вспомнил дополнительные эпизоды, о которых рассказали правоохранителям. На днях было возбуждено уголовное дело за сексуальные домогательства. Подозреваемого ищут, он ударился в бега.

Ранее мы писали о том, как в Санкт-Петербурге на детской площадке мужчина домогался шестилетнего мальчика. К сотрудникам правоохранительных органов обратилась мама ребенка и заявила, что неизвестный приставал к ее сыну и трогал его.