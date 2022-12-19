В Ленобласти школьника госпитализировали с ожогами из-за внезапно вспыхнувшего дивана

В городе Кудрово десятилетний мальчик получил ожоги из-за внезапно вспыхнувшего дивана. Ребенок был госпитализирован. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, инцидент произошел ночью 18 декабря. В квартире начала искрить проводка, а потом вспыхнул диван, на котором сидел школьник. Ребенок получил ожоги верхних дыхательных путей и отравился угарным газом. Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое.

Известно, что мальчик живет с матерью, семья не состоит на учете в ПДН. Следователи выясняют подробности случившегося.

Ранее мы писали, как в Ленобласти девочка попала в реанимацию с сильными ожогами из-за лопнувшего чайника. Об инциденте сообщил источник в полиции. По его информации, в квартире лопнул стеклянный чайник с кипятком. В этот момент рядом находилась девочка.

У ребенка диагностированы ожоги лица и туловища первой и второй степени. Полицейским предстоит выяснить обстоятельства происшествия.