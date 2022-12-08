В Ленобласти девочка попала в реанимацию с сильными ожогами из-за лопнувшего чайника

В Ленинградской области трехлетняя девочка попала в реанимацию с сильными ожогами из-за лопнувшего чайника. Она находится в состоянии средней тяжести.

Об инциденте сообщил источник в полиции. По его информации, в квартире лопнул стеклянный чайник с кипятком. В этот момент рядом находилась девочка.

У ребенка диагностированы ожоги лица и туловища первой и второй степени. Полицейским предстоит выяснить обстоятельства происшествия.

Ранее в одном из бароd в Санкт-Петербурге кальянщик получил ожоги при взрыве освежителя воздуха.