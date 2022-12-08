13:53, 08 декабря 2022
1 мин.
В Ленобласти девочка попала в реанимацию с сильными ожогами из-за лопнувшего чайника
В Ленинградской области трехлетняя девочка попала в реанимацию с сильными ожогами из-за лопнувшего чайника. Она находится в состоянии средней тяжести.
Об инциденте сообщил источник в полиции. По его информации, в квартире лопнул стеклянный чайник с кипятком. В этот момент рядом находилась девочка.
У ребенка диагностированы ожоги лица и туловища первой и второй степени. Полицейским предстоит выяснить обстоятельства происшествия.
Ранее в одном из бароd в Санкт-Петербурге кальянщик получил ожоги при взрыве освежителя воздуха.
Источник фото:Freepik.com
Источник:78.ru
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
#дети,