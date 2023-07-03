В Ленобласти семиклассник выпил неизвестный алкоголь, получил удар по печени и утонул

Под Санкт-Петербургом, в Всеволожском районе, неизвестные подростки напоили семиклассника паленым алкоголем, избили, а после этого он утонул в карьере. По информации издания Life.ru, мальчик хотел просто умыться, но каким-то образом оказался в воде и захлебнулся.

Как стало известно, 13-летний школьник отдыхал вместе со своей 15-летней подругой, когда к ним подошли двое несовершеннолетних и стали предлагать выпить. Семиклассник согласился. Сначала, по словам девочки, он употребил водку, а затем какой-то разноцветный алкоголь без этикетки на бутылке. После этого ему стало плохо, и он стал предъявлять претензии незнакомцам, из-за чего и получил удар по печени.

Избитый мальчик, когда обидчики его отпустили, отправился к водоему, чтобы привести себя в чувство. Однако не удержался на ногах и упал в воду. Нашли подростка уже мертвым.

На данный момент делом занимается полиция. Правоохранители выясняют все обстоятельства смерти и разыскивают тех самых неизвестных с паленым алкоголем.

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