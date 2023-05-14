В Ленобласти ребенок выстрелил в живот девочке

Шестилетняя девочка получила ранение в живот из пневматического ружья, которое ее отец дал сверстнику. Инцидент произошел в Ломоносовском районе Ленобласти, в поселке Виллози.

Мужчина нашел в гараже пневматическое ружье и показал детям. Один из друзей девочки стал стрелять по металлической бочке, но пуля угодила прямо в девочку.

Врачи госпитализировали ребенка. По предварительным данным, обнаружено повреждение печени и правой почки, кровотечение в брюшной полости. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Правоохранительные органы ведут расследование, разбираясь в подробностях случившегося.

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