12:55, 14 мая 2023
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В Ленобласти ребенок выстрелил в живот девочке
Играющий с пневматическим ружьем мальчик выстрелил шестилетней девочке в живот .
Шестилетняя девочка получила ранение в живот из пневматического ружья, которое ее отец дал сверстнику. Инцидент произошел в Ломоносовском районе Ленобласти, в поселке Виллози.
Мужчина нашел в гараже пневматическое ружье и показал детям. Один из друзей девочки стал стрелять по металлической бочке, но пуля угодила прямо в девочку.
Врачи госпитализировали ребенка. По предварительным данным, обнаружено повреждение печени и правой почки, кровотечение в брюшной полости. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.
Правоохранительные органы ведут расследование, разбираясь в подробностях случившегося.
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