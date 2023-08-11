Полуторагодовалый мальчик умер из-за детского пюре: подробности трагедии раскрыла няня

В Бийске 9 августа умер полуторагодовалый мальчик. В тот роковой день он был дома у няни. Пока женщина кормила малыша детским пюре, ему резко стало плохо. Няня сразу вызвала скорую помощь, но врачи смогли только подтвердить смерть ребенка. Об этом сообщает kp.ru.

На момент трагедии родители малыша находились в отъезде. К няне мальчика привела бабушка. Она же и отдала женщине баночки с детским пюре.

«Мальчик съел буквально две ложечки, и у него началась обильная рвота. Я вызвала «скорую», но сами понимаете, за минуту она не прилетит», – рассказала няня.

Она утверждает, что пыталась самостоятельно оказать первую помощь и даже делала искусственное дыхание, однако спасти ребенка не получилось. По предположению медиков, пюре попало в бронхо-легочные пути, и малыш задохнулся из-за рвотных масс. Выяснением точной причины смерти сейчас занимаются специалисты.

Няня подчеркнула, что в тот день она больше ничем не кормила мальчика.

«Может быть, кто-то подозревает, что я его чем-то отравила, что у него могут еще что-то в желудке найти. Но я ничего ему не давала, кроме пюре», – пояснила женщина.

Она также добавила, что с родителями ребенка не общалась и после этого случая больше никогда не будет работать няней.

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