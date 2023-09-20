Стало известно о еще одной жертве напитка «Мистер Сидр»

Стало известно о смерти еще одного человека, который употребил напиток «Мистер Сидр». В результате отравления погиб житель Курганской области. Мужчина скончался на следующий день после госпитализации, передает РЕН ТВ.

Еще один случай смерти от напитка «Мистер Сидр» был зафиксирован в Курганской области. В июне там отправился мужчина. Для оказания помощи его доставили в больницу города Шумиха. На протяжении суток врачи боролись за жизнь пациента, однако их старания оказались тщетны. На следующий день после госпитализации мужчина скончался.

Для установления точной причины смерти труп пациента был направлен на экспертизу. Согласно заключению эксперта, житель Курганской области погиб в результате отравления этиловым спиртом.

Массовые случаи гибели после употребления напитка «Мистер Сидр» были зафиксированы в начале лета 2023 года. Жертвами отравления стали 25 человек, еще более 100 — серьезно пострадали.

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