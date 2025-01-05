В Ленобласти пьяный пенсионер убил жену ударом ножа в спину

В городе Бугры в Ленинградской области 65-летний мужчина убил свою 67-летнюю супругу ударом ножа. Об этом 5 января со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ.

«Пенсионер из-за конфликта, возникшего во время совместного распития спиртных напитков, нанес удар ножом в спину женщины», — приводит канал слова собеседника.

Как сообщается, тело женщины обнаружил ее зять — он же и вызвал полицию. Мужа-убийцу задержали.

Ранее мы писали о том, что правоохранители задержали мужчину, нанесшего жене 57 ножевых ранений. После совершения преступления убийца бежал в Турцию, но позже был экстрадирован по запросу российских властей.