В Ленобласти после кормления смесью умер трехмесячный сын мастера спорта России

В Ленинградской области после кормления смесью умер трехмесячный ребенок. По данным 78.ru, отцом ребенка является мастер спорта России международного класса по велоспорту.

Как сообщает издание, мама как обычно покормила близнецов смесью и уложила спать. Спустя три часа женщина нашла одного из малышей с пеной у рта. Она стала проводить реанимационные действия и вызвала скорую. Ребенка доставили в больницу, где констатировали смерть.

Известно, что дети родились недоношенными. У погибшего младенца были проблемы с сердцем и другие заболевания.

Точная причина смерти пока не называется. Ее установят после вскрытия. Материалы по факту случившегося находятся в СК.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области двухлетний ребенок умер после приема у педиатра в детской поликлинике. Мама обращала внимание врача на отрыжку после кормления у сына, но врача это не насторожило. По дороге домой женщина заметила проблемы с дыханием у ребенка и вызвала скорую, но медики констатировали смерть.