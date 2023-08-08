Погибшую знала: как вела себя мать подростка, который из ревности зарезал 17-летнюю девушку

В Екатеринбурге прошел суд об избрании меры пресечения школьнику, который зарезал 17-летнюю подругу из ревности. После заседания мать подростка расплакалась – она знала погибшую.

Подробности сообщает Ura.ru.

По информации агентства, женщина заплакала, увидев, как сына выводят из зала суда.

Она отказалась общаться с журналистами и заявила, что «ничего не будет говорить».

По данным kp.ru, женщина недавно родила и сидит в декрете, она была знакома с убитой девушкой.

Напомним, подросток зарезал девушку в квартире общего знакомого. В роковой день они втроем распивали алкоголь. Суд назначил школьнику меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Ранее старшеклассница рассказала, что подросток был замешан в сливе секс-видео. По ее словам, парень снял на видео, как знакомый занимается сексом с девушкой, и распространил запись. Юноша воспитывается в полной семье, хотя в школе имеет «нехорошую» репутацию.