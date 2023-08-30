В Ленобласти отец случайно убил трехмесячного сына, уронив его на пол

В Ленинградской области, селе Колчаново, скончался трехмесячный ребенок, которого отец уронил на пол. Ребенок получил слишком серьезные травмы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, 21-летний мужчина и его 18-летняя сожительница несколько месяцев назад впервые стали родителями. У них родился мальчик. В один из дней молодой папа решил понянчиться с малышом, однако не смог удержать его на руках. В итоге ребенок упал и сильно ударился о пол.

Обеспокоенные родители сразу же обратились за медицинской помощью. Когда малыша доставили в больницу, его состояние уже было тяжелым. Врачи пытались спасти жизнь маленькому пациенту, но в итоге его сердце все-таки остановилось.

Теперь сотрудники правоохранительных органов проверяют все обстоятельства произошедшего. Известно, что оба родителя погибшего нигде не работают. Мужчина пока находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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