SHOT: в Москве задержали охранника школы по подозрению в домогательствах

В Москве задержали охранника школы по подозрению в домогательствах. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

57-летнего охранника одной из школ в районе Строгино подозревают в домогательствах. По данным журналистов, мужчина обменивался телефонами с ученицами и переписывался с ними. Какое-то время разговоры шли на нейтральные темы, однако позже охранник просил у несовершеннолетних обнаженные фотографии.

В итоге мужчину задержали — на его телефоне нашли несколько интимных снимков школьниц. По предварительным данным, мужчина уроженец Узбекистана, в 2009 году он получил российское гражданство и переехал в Москву.

В отношении охранника возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении несовершеннолетних». Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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