В Ленобласти неизвестный избил и попытался изнасиловать 87-летнюю пенсионерку

Пожилая жительница города Сланцы в Ленинградской области попала в больницу после нападения неизвестного мужчины. Злоумышленник проник в квартиру к 87-летней пенсионерке и попытался ее изнасиловать.

По данным портала Piter.TV, правоохранительные органы разыскивают преступника ростом около 165-170 сантиметров. На вид ему не больше 30 лет. В момент нападения на старушку был одет в тёмную шапку и куртку синего цвета.

Как рассказала соцработница, пострадавшая женщина была сильно избита. Сейчас она находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, параорбитальной гематомой с правой и левой стороны.

Врачи оценивают состояние пациентки как удовлетворительное. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Краснодара обратилась в отделение полиции с заявлением, что ее изнасиловал попутчик в купе поезда сообщением Сухум — Москва. Злоумышленник также домогался и до малолетней дочери россиянки.