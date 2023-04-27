Мужчина избил и задушил 19-летнюю подругу, а затем сжег ее тело вместе с домом под Магаданом

В поселке Ола Магаданской области мужчина жестоко расправился со своей подругой, но, несмотря на тщательное сокрытие преступления, все равно попался. 24-летнего россиянина обвинили в убийстве. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел еще в феврале текущего года. Пожарные службы приехали на улицу Ленина из-за сильного пожара в одном из домов. Сотрудники ликвидировали огонь и после этого обнаружили в нем останки человека. Им оказалась 19-летняя девушка. Тело было передано на экспертизу, на которой установили, что погибшая не сгорела заживо, а уже была мертва на момент возгорания.

Следователям удалось выяснить, что россиянку убил мужчина, который приходил к ней домой. Поссорившись, он нанес ей несколько ударов по голове, а затем задушил. Следы преступления он пытался скрыть огнем, надеясь, что таким образом останется безнаказанным. Он сбежал, но сотрудники правоохранительных органов все равно его задержали.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обвиняемый находится под арестом до вынесения приговора. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее житель города Советская Гавань в Хабаровском крае убил прохожего, сделавшего ему замечание.