В Ленобласти нашли два чемодана с частями тела женщины

В городе Никольское Ленинградской области под окнами жилого многоквартирного дома обнаружили чемодан с женским туловищем.

При этом в квартире подозреваемого в совершении преступления обнаружили второй чемодан, в котором были спрятаны конечности.

Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник, жертва пришла в гости к местному жителю и после совместного распития алкогольных напитков между ними возникла ссора, в ходе которой хозяин жилья убил женщину.

После этого мужчина решил избавиться от тела, расчленил его и спрятал в дорожные сумки.

«Конечности жертвы были спрятаны в чемодане в квартире, а под ее окном обнаружили второй чемодан, в котором находилось тело», – сообщил собеседник издания.

Ранее в Подмосковье 52-летняя дочь убила 78-летнего отца во время ужина, а тело расчленила и сложила в холодильник. Преступление произошло 1 апреля в Балашихе.