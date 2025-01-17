В Ленобласти найдено тело топ-менеджера с предсмертной запиской: прощался с женой и извинялся

Топ-менеджер компании-производителя подсолнечного масла «Благо» Александр Хайдин найден мертвым в Ленинградской области. При нем обнаружили предсмертную записку, в которой мужчина прощался с женой и извинялся за поступок.

Об этом сообщает 78.ru.

Тело обнаружили в СНТ Выборгского района Ленобласти. Хайдина нашел в гараже администратор СНТ – проверить попросила жена, так как мужчина перестал выходить на связь.

Известно, что накануне Хайдина вызывали в полицию. Речь шла об уголовном деле о взятке, Хайдина подозревали в посредничестве в даче взятки. Как пишет издание, называлась сумма около 300 тыс. рублей. Он серьезно переживал и говорил жене, что не хочет ее позорить.

Ранее в Казани на дне реки нашли тело поэта Рустема Аубакирова. Он провалился под лед и утонул. Труп обнаружили в 50 метрах от берега на глубине 5 метров.