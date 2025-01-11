В Казани на дне реки обнаружили тело 44-летнего поэта Рустема Аубакирова
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В Казани найден мертвым поэт, лауреат литературных конкурсов и фестивалей Рустем Аубакиров. Ему было 44 года.
Как сообщает портал Казань24.ru, 3 января он отправился на лыжную прогулку по реке Казанке и без вести пропал. На поиски поэта отправились экстренные службы, а также волонтеры. Спустя неделю его труп достали из реки. Оказалось, что Аубакиров провалился под лед и утонул.
Водолазы Поисково-спасательной службы РТ при МЧС Республики Татарстан обнаружили тело поэта в 50 метрах от берега на глубине около пяти метров.
Похороны Рустема Аубакирова состоятся в Казани 11 января.
Рустем Аубакиров окончил филологический факультет Казанского федерального университета. Был участником литературной студии «Белая ворона».
Являлся лауреатом фестивалей «Песня, гитара и я» и «Галактика любви».
Ранее в Минске умер член Русского географического общества, писатель Борис Шуйский. Ему было 76 лет. Ученый скончался 10 января. В этот день его должны были госпитализировать для проведения обследования в связи с обнаружением следов рака крови.