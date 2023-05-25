В Ленобласти мужчина убил дедушку и отца из-за 1,2 миллионов и закопал их трупы в лесу

В Ленинградской области мужчина жестоко расправился с родственниками из-за 1,2 миллионов рублей. Он убил 87-летнего дедушку и отца, а затем закопал их тела в лесу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, внук украл у старика с банковского счета крупную сумму денег, а когда владелец узнал о подлости родственника, то затеял ссору. В ходе конфликта мужчина нанес удары деду и отцу по голове, из-за чего те скончались.

Сдаваться полиции россиянин не собирался, поэтому решил избавиться от тел и замести следы. Он вывез трупы на границу Ленинградской и Псковской областей и там в лесу закопал их. После этого, удостоверившись, что намеков на совершение преступления не осталось, он отправила к правоохранителям и сообщил, что его родственники пропали. Однако его версия не убедила сотрудников, и они его задержали до выяснения всех обстоятельств.

После предварительного восстановления картины событий мужчина был назначен подозреваемым в убийстве. Известно, что ранее он уже был судим за незаконное пересечение границы и два месяца провел в тюрьме.

Ранее в Петербурге был обнаружен труп мужчины с ножом в груди. Его убил сосед.