В Ленобласти мужчина сдал знакомого педофила, когда узнал об изнасилованной им 7-летней девочке

В городе Тосно Ленинградской области полиция задержала по «горячим следам» мужчину, подозреваемого в изнасиловании семилетней девочки. О преступлении педофила сотрудникам правоохранительных органов рассказал его знакомый. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 3 мая. По словам заявителя, его 37-летний приятель надругался над ребенком и не стал держать это в тайне. Сразу же после случившегося он поделился всеми подробностями с другом, не предполагая, что тот сдаст его полиции. Но услышанное настолько потрясло мужчину, что он, закончив разговор, отправился в участок.

Как только правоохранители получили информацию об изнасиловании несовершеннолетней, буквально в следующую же минуту выехали на задержание. На улице Тельмана, где проживал педофил, его схватили, после чего доставили в отдел. Добровольно сдаваться мужчина не желал, поэтому на него составили протокол о мелком хулиганстве. Расследование же по уголовному делу продолжается.

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