В Ленобласти мужчина разжег костер и подорвался на неизвестном снаряде

В Ленинградской области мужчина пострадал от взрыва снаряда времен ВОВ. Об этом сообщает Фонтанка.

17 сентября группа друзей разбила палаточный лагерь в лесу рядом с деревней Елизаветинка. Они обнаружили поляну со скамейками и, решив там остановиться, разожгли костер. По предположению, снаряд времен ВОВ находился в земле прямо под костром.

Уже 19 сентября туда еще раз пришел 36-летний участник похода, который живет в поселке Ильичево. Он разжег костер на том же месте, и в один момент снаряд взорвался. Пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями, у мужчины повреждены коленный сустав и скула.

Ранее мы писали, что под Сызранью нашли тела двоих мужчин с пробитыми головами. Рядом с ними находился третий пострадавший, но он был жив. Неизвестный избил людей до полусмерти, а потом пытался зарезать. По одной из версий, все трое работали на местного предпринимателя, однако причина расправы неизвестна. Также неясно, каким образом злоумышленнику удалось справиться сразу с тремя мужчинами и куда он исчез после преступления.