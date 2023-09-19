Забили до полусмерти и пытались зарезать: найдены трупы рабочих с пробитыми головами

В поселке под Сызранью нашли тела двоих взрослых мужчин с пробитыми головами. Рядом с ними находился молодой мужчина, он был жив. Об этом сообщает kp.ru.

Неизвестный сначала избил людей до полусмерти, а потом хотел их зарезать. Однако один из пострадавших смог выжить и сейчас находится в реанимации. Он же и рассказал, где искать второй труп. Как передает источник из правоохранительных органов, скорее всего, произошло бытовое преступление.

Согласно одному из предположений, все трое работали у местного бизнесмена. Причина кровавой расправы пока неизвестна. Также остается вопрос, как преступник смог справиться сразу с тремя мужчинами и куда исчез после убийства.

Сейчас следователи заняты выяснением всех подробностей случившегося. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

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