В Ленобласти мужчина нашел обожженную человеческую голову во время прогулки с собакой

Под Санкт-Петербургом мужчина обнаружил страшную находку во время прогулки с собакой. Питомец привел его к тлеющему пакету, из которого прямо под ноги россиянину выкатилась человеческая голова. Об этом стало известно Телеграм-каналу SHOT.

По информации источника, 38-летний житель города Сертолово бродил вместе с псом в лесу недалеко от своего дома. В какой-то момент животное что-то учуяло и отправилось искать источник запаха. В итоге вместе с хозяином собака пришла к догорающему черному пакету. Мужчина первым делом попытался потушить его, однако в следующее же мгновение оттуда вывалилась обожженная голова.

Также, как удалось выяснить, кроме черепа, в пакете были и другие части тела неизвестного мужчины. На данный момент в этом деле разбирается полиция и пытается установить обстоятельства гибели молодого человека. Его личность пока неизвестна. Останки отправлены на экспертизу.

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