В Ленобласти младенец выпал из коляски и упал между вагоном поезда и перроном

В Ленинградской области на железнодорожной станции Саблино младенец пострадал во время посадки в электричку, следовавшую в Санкт-Петербург.

По данным 78.ru, пострадавшему мальчику всего 3,5 месяца. Он выпал из коляски в проем между перроном и вагоном.

На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, ребенка экстренно госпитализировали. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее восьмилетняя девочка оказалась в реанимации из-за удара током на остановке в Санкт-Петербурге. Школьница получила электротравму, когда схватила одной рукой столб с расписанием, а другой — металлический забор. По словам матери, после этого девочку затрясло и отбросило на землю.