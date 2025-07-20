«Она бесилась на остановке»: мама попавшей в реанимацию 8-летней девочки рассказала, как дочь ударило током

Восьмилетняя девочка оказалась в реанимации из-за удара током на остановке в Санкт-Петербурге. После госпитализации ребенка его мать раскрыла детали происшествия в беседе с журналистами, передает Telegram-канал 78.ru.

Школьница получила электротравму на автобусной остановке на улице Марата. Она схватила одной рукой столб с расписанием, а другой — металлический забор. По словам матери, после этого девочку затрясло и отбросило на землю. Добиралась семья в больницу своим ходом.

«Она бесилась на остановке, схватилась за столб и за оградку. И ударило током. Своим ходом мы поехали в больницу. Состояние было шоковое», — рассказала женщина.

Врачам удалось помочь ребенку. Из реанимации его перевели в хирургическое отделение. Девочка, как отметила мать, стала чувствовать себя лучше.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранители начали расследование по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что семью из Подмосковья ударило током на отдыхе в Турции. Туристы попали в больницу и, помимо обычных травм, получили психологические.