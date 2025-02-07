В Ленобласти мать помогла сыну избавиться от трупа убитой им знакомой

В Ленинградской области мать помогла сыну скрыть преступление. По версии следствия, мужчина убил свою знакомую, после чего обратился к родительнице, чтобы избавиться от трупа. Подробности выяснил сайт mk.ru.

Источник сообщает, что в конце мая 2023 года россиянин поссорился с 50-летней приятельницей. В ходе конфликта он избил женщину и нанес ей несколько ударов по голове. От полученных травм она скончалась, но сознаваться в содеянном россиянин не спешил. Вместо того, чтобы обратиться в полицию, он решил избавиться от улик.

По информации СМИ, подозреваемый вместе с матерью вывез труп на машине из города. Тело оставили в лесу в районе Токсово. Однако вскоре все же стало известно о совершенном убийстве, и мужчину задержали. Сейчас он находится в СИЗО.

Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что на допросе обвиняемый сознался, что убил женщину.

Ранее житель Новосибирска забил мать молотком насмерть, чтобы «избавить ее от страданий».