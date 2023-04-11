«Ребенок постоянно плачет и кричит»: сибирячка истязала сына-инвалида и снимала это на видео

В Красноярске сотрудники правоохранительных органов заинтересовались матерью ребенка-инвалида, которая на видео издевалась над ним. Ролик в Сеть выложила сама женщина, и он довольно быстро стал вирусным. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В региональной прокуратуре сообщили, что сибирячка на камеру кричала на мальчика и истязала его. При этом все это сопровождалось текстом, что она его не любит.

«Сначала жил в детдоме, потом стримерша забрала его обратно и теперь издевается публично. Мать обзывает мальчика, угрожает побить – ребенок постоянно плачет и кричит», - пояснили в ведомстве.

На данный момент известно, что женщина из видео проживает в Железнодорожном районе города. В ближайшее время ей предстоит встретиться с правоохранителями и ответить на все интересующие их вопросы. В ходе беседы полицейские должны определить, в каких условиях содержится ребенок с ограниченными возможностями, а также избивает ли россиянка других своих детей. После этого будет ясно, останется ли она с родительскими правами или же нет.

Ранее в петербуржскую больницу попал годовалый ребенок с серьезным отравлением. Отмечается, что малыш облизал с поверхности жидкость для вейпа.