В Ленобласти годовалая девочка наелась снега на улице и попала в больницу

В Ленобласти врачи спасают годовалую девочку, попавшую в больницу в тяжелом состоянии. Ей стало плохо после того, как она поела снега на улице. Об этом сообщает Фонтанка.

По информации источника, 18 декабря женщина с дочерью вышли погулять в Мурино. В какой-то момент малышка не удержалась на ногах, рухнула на землю и немного снега попало ей в рот. Значения этому мать не придала, но вскоре ребенку стало плохо. Обеспокоенная родительница вызвала в квартиру на улице Шувалова скорую помощь, а приехавшие врачи приняли решение о госпитализации маленькой пациентки.

Отмечается, что девочка тяжело дышала. Уже в больнице у нее диагностировали двусторонний пневмоторакс и отравление неустановленным веществом. На данный момент ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее в Новосибирске годовалая девочка попала в реанимацию после шести часов ожидания скорой. Причем приехали медики только со второго раза. В первый раз матери малышки сказали, что не приедут просто из-за повышенной температуры.