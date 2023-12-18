«Посинела на руках»: годовалая девочка попала в реанимацию, шесть часов прождав скорую
В Новосибирске девочка попала в реанимацию после шести часов ожидания скорой.
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В Новосибирске годовалая девочка попала в реанимацию после шести часов ожидания скорой. Врачи приехали только после второго вызова: первый раз матери малышки заявили, что не выезжают к людям с температурой.
Подробности инцидента узнал сайт Kp.ru.
Ребенок почувствовал себя плохо в субботу 16 декабря, поднялась температура. Мать вызвала педиатра, а пока ждала врача, позвонила в скорую. Однако там не приняли вызов и сослались на постановление, по которому медикам запрещено выезжать к пациентам с температурой.
Педиатр из поликлиники осмотрела ребенка и назначила противовирусные препараты. После дневного сна девочке стало хуже, началась рвота, и мама снова позвонила в скорую.
«Получается, скорую в общем сложности, если считать с первого вызова, мы прождали 6 часов», - рассказала женщина журналистам.
Прибывшие медики забрали малышку в инфекционную больницу. Несмотря на небольшую температуру – 37,4 – у ребенка появились судороги.
«Меньше, чем за минуту, дочь посинела у меня на руках и потеряла сознание, - вспоминает мама девочки.
В итоге ребенка положили в реанимацию. Точный диагноз неизвестен. Сейчас состояние девочки стабильное.
Женщина тем временем обратилась с жалобой в Минздрав. По факту случившегося начата проверка со стороны СУ СКР по региону.
Ранее сообщалось, что в Новой Москве пятилетний ребенок умер после заражения кишечной инфекцией.