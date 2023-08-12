Получивший 95% ожогов тела и подключенный к аппарату ИВЛ подросток из Дагестана скончался в больнице

Врачи не смогли спасти жизнь 14-летнему подростку, который пострадал при взрыве бытового газа в Дербенте. Полученные им травмы оказались смертельными, пишет Газета.Ru со ссылкой на заявление министерства здравоохранения республики.

Медики боролись за несовершеннолетнего пациента на протяжении девяти часов. Несмотря на все приложенные ими усилия, спасти мальчика не удалось. Изначально его состояние оценивалось как тяжелое. Подросток поступил в больницу с 95% ожогов тела — на нем практически не было живого места. Школьник даже не мог самостоятельно дышать, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Взрыв бытового газа в частном доме произошел 12 августа. В результате инцидента пострадала семья — двое взрослых и трое их детей. Помимо мальчика, серьезные травмы получили его мать и отец. Женщину госпитализировали с 90% ожогов тела, у ее супруга выявлено 60% ожогов тела. Двое других несовершеннолетних находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Омской области местные жители простились с женщиной, которую поджег муж. Пострадавшая скончалась во время проведения третьей операции.