В Ленобласти четвероклассник толкнул друга под машину, и он оказался в реанимации

В Ленинградской области маленький мальчик попал в реанимацию после того, как приятель толкнул его под машину. Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. Об этом сообщает Телеграм-канал 78.ru.

Как стало известно источнику, четвероклассники катались на велосипедах по трассе «Гостилицы – Гора Колокольня». В какой-то момент по пока неизвестной причине один и детей решил сильно толкнуть другого в плечо. Из-за удара ребенок стал терять равновесие и в итоге вылетел на встречную полосу, на которой было оживленное движение.

Мальчика сбил автомобиль на большой скорости. С места ДТП его забрали в больницу сотрудники скорой помощи и сразу поместили в реанимацию. На данный момент специалисты борются за жизнь школьника. Пока он все еще находится в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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