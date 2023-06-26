В Красноярском крае бетонная плита рухнула на 14-летнего подростка и убила его

В Красноярском крае в результате обрушения заброшенного здания погиб 14-летний школьник. Его насмерть придавила бетонная плита. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По информации ведомства, мальчик вместе со своим приятелем вечером 24 июня гулял по ветхому строению в селе Сушиновка. Один из них спрыгнул с плиты, чем вызвал обрушение. Мальчик получил многочисленные травмы головы, тела и внутренних органов. Правда, скончался не сразу. Медики еще пытались бороться за его жизнь всю ночь, но на следующий день он все-таки умер.

На данный момент проводится проверка произошедшего. Как уточнили в ведомстве, здание уже заброшено около 10-ти лет, и доступ посторонних лиц в него ограничен. Однако подростки все равно смогли туда проникнуть. Теперь краевая прокуратура требует усилить меры безопасности на объекте.

Ранее в Омске 15-летний школьник погиб, пытаясь починить компьютер. По предварительным данным, произошло короткое замыкание, и мальчика ударило током. Мертвым подростка обнаружила мама, когда зашла в его комнату.