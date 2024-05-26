Налетел на металлическую ручку: шестилетний мальчик вспорол живот на корте для тенниса и умер

Шестилетний мальчик погиб во время отдыха с родителями в Сочи. Он серьезно поранил живот, когда зацепился за металлическую ручку для натягивания сетки. Спасти несовершеннолетнего не удалось, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Трагичный случай произошел на территории санатория. Взрослые играли в теннис, а мальчик бегал поблизости. В какой-то момент ребенок налетел на металлическую ручку для натягивания сетки и распорол живот.

Медики экстренно доставили пострадавшего ребенка в больницу. Они сделали все возможно для спасения, но сохранить жизнь мальчику не удалось. Теперь его родители намерены добиться наказания для тех, кто ответственен за безопасность в санатории. По факту гибели юного постояльца ведется проверка.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке семилетний мальчик умер в детском центре. Он запутался в веревочной качели и задохнулся.