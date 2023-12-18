В Ленобласти 12-летнего мальчика высадили из автобуса у леса в темное время

В районе поселка Котельский в Ленинградской области 12-летнего мальчика высадили у леса в темное время суток. Он остался в незнакомом месте один.

Подробности инцидента приводит Telegram-канал Фонтанка SPB Online.

Как выяснилось, ребенок проехал нужную остановку, хотя его встречала мама. Тогда водитель высадил его у леса под Кингисеппом, оставив в темном и неизвестном месте одного.

По факту произошедшего начата доследственная проверка. Случившемуся дадут правовую оценку в региональном Следственном комитете. Затем будет вынесено процессуальное решение.

Ранее в Санкт-Петербурге был зафиксирован другой похожий случай. Контролер высадил 13-летнюю девочку, направлявшуюся в бассейн, оставив вечером у лесополосы. Оказалось, что ребенок забыл проездной дома. Девочка была готова оплатить проезд наличными, но в автобусе отказались принимать оплату. В итоге она осталась на холоде и в темноте. Девочка провела так 20 минут, пока не приехали родители. После вмешательства прокуратуры контролера оштрафовали, размер взыскания составил 20 тыс. рублей.