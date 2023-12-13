Контролер высадил 13-летнюю девочку у лесополосы и получил штраф: стояла одна на холоде

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 13-летнюю девочку высадили из автобуса у лесополосы. Все произошло вечером. Как сообщает Фонтанка, контролера оштрафовали на 20 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры.

По данным источника, сотрудница транспорта приняла решение высадить подростка после того, как услышала, что билет забыт. Девочке нужно было доехать на автобусе до бассейна, и ее сопровождали до остановки. Внутри транспорта она осознала, что забыла проездной билет. Попытавшись объяснить ситуацию и предложив оплату наличными, она получила от кондуктора ответ о том, что в автобусе принимается только бесконтактная оплата. В результате контролер высадила девочку на остановке у лесополосы. Школьница оставалась там в темноте и холоде около 20 минут, пока ее родители не приехали.

В связи с этим инцидентом в отношении контролера было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2.1 статьи 11.33 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, касающейся нарушения порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса. После вмешательства прокуратуры сотрудницу общественного транспорта оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, как в Новоуральске таксист ночью нашел на обочине рядом с лесом замерзающую девочку.