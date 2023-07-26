В Ленинградской области 77-летнего пенсионера обвинили в изнасиловании семилетней девочки. В полицию обратилась мать ребенка – она рассказала подробности произошедшего.

По словам женщины, пенсионер совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2015 года рождения. События имели место с 3 по 24 июня. Все происходило в СНТ во Всеволожском районе.

Мужчину задержали, но он отрицал вину на допросе. Обвиняемого отпустили, он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что тракторист напоил восьмиклассницу в Санкт-Петербурге и изнасиловал. Мужчина предложил школьнице неизвестный напиток, подросток потеряла бдительность. Злоумышленника задержали. Им оказался 27-летний уроженец Сибири. В отношении него возбуждено уголовное дело. Экспертиза должна установить, что за жидкость была в пластиковом стаканчике, из которого пила школьница.