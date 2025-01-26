Латвия отказалась выдать объявленного в розыск Артура Смольянинова*

Власти Латвии отказались содействовать выдаче заочно арестованного в России актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Как пишет ТАСС, соответствующий запрос российские правоохранители подали в 2024 году.

«Еще в прошлом году, в том числе со стороны латвийских правоохранителей, где, как предполагается, проживает Смольянинов*, российские следователи получили отказ в установлении его местонахождения и содействии в его выдаче», - рассказал собеседник агентства.

Напомним, 29 октября 2024 года Смольянинов* был заочно арестован судом по делу об экстремизме и распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ.

В 2022 году актер сбежал в Латвию, оставив без материальной поддержки престарелую мать и двоих маленьких детей. Он заявил о желании видеть Россию в ядерном пепле и выразил поддержку ВСУ. Кроме того, он заявил о готовности воевать на стороне Украины.

После отъезда из России Смольянинов* не скрывает, что испытывает проблемы с деньгами из-за отсутствия постоянной работы. Он вступает в подземных переходах в Риге и изредка дает концерты в местных барах. В ноябре 2024 года он отправился на заработки в Дубай и признался, что скучает по России.

Ранее стало известно, что следователи установили местонахождение объявленного в международный розыск Смольянинова*. Предварительное следствие по делу в отношении актера до 26 апреля 2025 года.

*Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга