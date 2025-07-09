В лагере под Иркутском шестеро девочек обвинили медработника в домогательствах

В лагере под Иркутском шестеро девочек обвинили 42-летнего медработника в домогательствах. Подростки рассказали, что при осмотре мужчина обследовал грудь. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях.

Подробности сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина устроился медработником 24 июня. Через неделю одна из воспитанниц лагеря рассказала вожатому, что больше не пойдет к врачу, так как он якобы обследовал грудь. Сначала вожатый не поверил, но позже узнал о еще как минимум пяти подобных случаях. Другая девочка сообщила, что когда ходила взвешиваться, врач прикасался к бедрам и груди подростков.

Вожатые хотели поговорить с ним, но разговора не получилось, случилась драка. На место приехала полиция. Мужчина отрицает обвинения: он объяснил, что измерял антропометрические данные, а во время осмотра в кабинете была жена.

Медработника уволили из лагеря, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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