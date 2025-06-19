«Осталась травма»: Наталия Гулькина рассказала, как живет ее дочь после домогательств учителя

Певица Наталия Гулькина рассказала о жизни дочери после домогательств учителя. В школьном возрасте девушка столкнулась с приставаниями со стороны взрослого мужчины, и это сильно повлияло на нее. Сейчас Яна до сих пор принимает антидепрессанты.

В шоу «Злые языки» Наталия рассказала, что дочь не рассказывала ей о домогательствах. Яна переживала все сама, но со временем у нее появились панические атаки. Гулькина наблюдала за ее состояние. Так она и поняла, что с ней что-то случилось.

«Ну вижу ее состояние… Она не хочет в социум выходить — я ее куда-то тяну, на мероприятия, например, потому что она поет замечательно… А она все время отказывается: «Мам, мне некомфортно с людьми, я не хочу». У нее осталась травма», - поделилась Гулькина.

Как выяснила певица позже, в школе дочери был еще один мужчина, который приставал к детям. Преступником оказался учитель физкультуры. Причем он не домогался учеников – только тех, кто не ходил в его учебное заведение.

После пережитого в детстве дочь артистки до сих пор не оправилась. В школе она ходила к психологу, и сейчас сеансы продолжаются. Также Яна пьет антидепрессанты. По словам Наталии, у девушки появился молодой человек, и она надеется, что у них все сложится.

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